    Bihar Poorest Cities: बिहार के सबसे 5 गरीब शहर कौन, कहीं आप तो नहीं रहते वहां, देखें लिस्ट

    Bihar Poorest Cities: बिहार में कई शहर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। शिवहर सबसे गरीब शहर है, जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अररिया दूसरा सबसे गरीब शहर है, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ये दोनों शहर जीडीडीपी यानी Gross District Domestic Product के हिसाब से सबसे पीछे हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 03:24:59 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 03:24:59 PM (IST)
    HighLights

    1. ये हैं बिहार के 5 सबसे गरीब शहर
    2. लिस्ट में शिवहर-अररिया सबसे नीचे
    3. रोजगार के कारण परिवारों की आय कम

    डिजिटल डेस्क। बिहार भारत के इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का वह स्तंभ, जिसके बिना देश की सभ्यता की कहानी अधूरी रहती है। प्राचीन काल में शिक्षा, शासन और व्यापार का केंद्र रहा यह राज्य आज भले ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, लेकिन इसकी भूमि का गौरव कालजयी है।

    बिहार के 38 जिलों की अपनी-अपनी एक विशिष्ट पहचान और कहानी है, जो मिलकर इस राज्य की पूरी तस्वीर तैयार करती हैं। लेकिन इन जिलों के बीच आर्थिक असमानता भी उतनी ही स्पष्ट है। कुछ जिले तेजी से विकास कर रहे हैं, तो कुछ आज भी गरीबी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं।


    बिहार के सबसे गरीब जिले कौन-से हैं?

    वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर नीचे दो तरह की लिस्ट दी गई है एक जीडीडीपी (Gross District Domestic Product) के आधार पर और दूसरी प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) के आधार पर।

    जीडीडीपी के हिसाब से बिहार के 5 सबसे गरीब जिले

    जीडीडीपी किसी जिले की आर्थिक गतिविधियों का दर्पण होती है। यही बताती है कि किस जिले में उत्पादन, सेवाएं और उद्योग कितने फल-फूल रहे हैं।

    इन आंकड़ों के मुताबिक, बिहार के वे पांच जिले जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है-

    1. कटिहार – GDDP: ₹19,22,114

    2. अररिया – GDDP: ₹14,81,359

    3. किशनगंज – GDDP: ₹10,22,757

    4. पूर्णिया – GDDP: ₹18,73,508

    5. मधेपुरा – GDDP: ₹11,75,014

    इन जिलों में उद्योग और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी रहती है।

    प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार के 5 सबसे गरीब जिले

    प्रति व्यक्ति आय यह बताती है कि किसी जिले में रहने वाले व्यक्ति औसतन कितनी कमाई करते हैं। यह किसी क्षेत्र की जीवन-स्तर का प्रमुख संकेतक है।

    यहां वे जिले हैं जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है-

    1. शिवहर – ₹33,399

    2. सीतामढ़ी – ₹36,692

    3. मधुबनी – ₹39,006

    4. पूर्वी चंपारण – ₹39,623

    5. अररिया – ₹41,707

    इन जिलों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित रोजगार के कारण आम परिवारों की आय कम है।

    बिहार के इन जिलों की सूची बताती है कि राज्य के भीतर आर्थिक विकास की खाई कितनी गहरी है। एक ओर जहां कुछ जिले तेजी से प्रगति कर रहे हैं, वहीं कई जिले अभी भी मजबूत बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और निवेश की प्रतीक्षा में खड़े हैं। जब तक इन जिलों के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, बिहार की समग्र प्रगति अधूरी ही रहेगी।

    नोट- यहां दी गई जानकारी वित्त वर्ष 2022-23 के डेटा पर आधारित है।

