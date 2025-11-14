Bihar Poorest Cities: बिहार के सबसे 5 गरीब शहर कौन, कहीं आप तो नहीं रहते वहां, देखें लिस्ट

डिजिटल डेस्क। बिहार भारत के इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का वह स्तंभ, जिसके बिना देश की सभ्यता की कहानी अधूरी रहती है। प्राचीन काल में शिक्षा, शासन और व्यापार का केंद्र रहा यह राज्य आज भले ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, लेकिन इसकी भूमि का गौरव कालजयी है।
बिहार के 38 जिलों की अपनी-अपनी एक विशिष्ट पहचान और कहानी है, जो मिलकर इस राज्य की पूरी तस्वीर तैयार करती हैं। लेकिन इन जिलों के बीच आर्थिक असमानता भी उतनी ही स्पष्ट है। कुछ जिले तेजी से विकास कर रहे हैं, तो कुछ आज भी गरीबी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर नीचे दो तरह की लिस्ट दी गई है एक जीडीडीपी (Gross District Domestic Product) के आधार पर और दूसरी प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) के आधार पर।
जीडीडीपी किसी जिले की आर्थिक गतिविधियों का दर्पण होती है। यही बताती है कि किस जिले में उत्पादन, सेवाएं और उद्योग कितने फल-फूल रहे हैं।
इन आंकड़ों के मुताबिक, बिहार के वे पांच जिले जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है-
1. कटिहार – GDDP: ₹19,22,114
2. अररिया – GDDP: ₹14,81,359
3. किशनगंज – GDDP: ₹10,22,757
4. पूर्णिया – GDDP: ₹18,73,508
5. मधेपुरा – GDDP: ₹11,75,014
इन जिलों में उद्योग और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी रहती है।
प्रति व्यक्ति आय यह बताती है कि किसी जिले में रहने वाले व्यक्ति औसतन कितनी कमाई करते हैं। यह किसी क्षेत्र की जीवन-स्तर का प्रमुख संकेतक है।
यहां वे जिले हैं जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है-
1. शिवहर – ₹33,399
2. सीतामढ़ी – ₹36,692
3. मधुबनी – ₹39,006
4. पूर्वी चंपारण – ₹39,623
5. अररिया – ₹41,707
इन जिलों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित रोजगार के कारण आम परिवारों की आय कम है।
बिहार के इन जिलों की सूची बताती है कि राज्य के भीतर आर्थिक विकास की खाई कितनी गहरी है। एक ओर जहां कुछ जिले तेजी से प्रगति कर रहे हैं, वहीं कई जिले अभी भी मजबूत बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और निवेश की प्रतीक्षा में खड़े हैं। जब तक इन जिलों के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, बिहार की समग्र प्रगति अधूरी ही रहेगी।
नोट- यहां दी गई जानकारी वित्त वर्ष 2022-23 के डेटा पर आधारित है।