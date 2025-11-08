Bihar VidhanSabha Chunav के बाद इन लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस ने बनाया पूरा प्लान

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब आचार संहिता उल्लंघन और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिलेगी। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है कि चुनाव खत्म होते ही ऐसे सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के मामलों में भी स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के करीब 430 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट करने वाले लोग शामिल हैं।