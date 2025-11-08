मेरी खबरें
    Bihar VidhanSabha Chunav के बाद इन लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस ने बनाया पूरा प्लान

    बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब आचार संहिता उल्लंघन और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिलेगी। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है कि चुनाव खत्म होते ही ऐसे सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 08:01:58 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 08:03:12 AM (IST)
    HighLights

    1. भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिलेगी
    2. आर्म्स एक्ट के मामलों में भी स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया तेज की जाएगी

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब आचार संहिता उल्लंघन और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिलेगी। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है कि चुनाव खत्म होते ही ऐसे सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के मामलों में भी स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

    पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के करीब 430 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट करने वाले लोग शामिल हैं।


    भ्रामक पोस्ट डालने वालों की हो रही पहचान

    मतदान के दौरान भी पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान शुरू कर दी थी जो इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री साझा कर रहे थे। इसके लिए बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) का साइबर सेल लगातार डिजिटल पेट्रोलिंग कर रहा है।

    पुलिस मुख्यालय में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी सक्रिय है, जो संदिग्ध प्रोफाइल्स की निगरानी कर कार्रवाई कर रही है। वरीय अधिकारियों के मुताबिक, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक वीडियो से जुड़े मामले ज्यादा सामने आए हैं। इन्हीं को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने एक अलग AI डेस्क बनाकर कार्रवाई शुरू की है। अब तक दो दर्जन से ज्यादा एआई जनरेटेड वीडियो और लिंक की पहचान की गई है, जिन पर कार्रवाई करते हुए इंटरनेट मीडिया से हटाने के लिए नोटिस भेजी गई है।

    150 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर

    अब तक करीब 150 सोशल मीडिया हैंडल्स या प्रोफाइल्स की पहचान की गई है, जिन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही, पोस्ट करने वालों के ठिकानों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही इन सभी मामलों की जांच तेजी से पूरी कर ट्रायल कराया जाएगा।

