    Bihar Weather Update: बिहार में दिखेगा आज मौसम का कहर! पटना समेत 26 जिलों में होगी भारी बारिश, पढ़ें मौसम विभाग की चेतावनी

    पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र सक्रिय है। इसके असर से पटना सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी पटना में रविवार को भी मानसून मेहरबान रहा। शनिवार को शहर में 18.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार दो दिनों से हो रही वर्षा के कारण कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है।

    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 07:48:08 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 07:51:58 AM (IST)
    Bihar Weather Update: बिहार में दिखेगा आज मौसम का कहर! पटना समेत 26 जिलों में होगी भारी बारिश, पढ़ें मौसम विभाग की चेतावनी
    बिहार में दिखेगा आज मौसम का कहर

    1. पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र सक्रिय है
    2. पटना सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है

    एजेंसी,पटना। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र सक्रिय है। इसके असर से पटना सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

    राजधानी पटना में रविवार को भी मानसून मेहरबान रहा। शनिवार को शहर में 18.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार दो दिनों से हो रही वर्षा के कारण कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है।

    26 जिलों में बारिश, 4 में अलर्ट

    मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार रविवार को पटना समेत 26 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और छिटपुट वर्षा हो सकती है। वहीं, भोजपुर, पूर्णिया, अररिया और मधेपुरा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

    40 KM प्रति घंटा की रफ्तार से हवा

    प्रदेश के अधिकतर इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद 2–3 दिन तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।

    बीते 24 घंटों में पटना में 40.6 मिमी बारिश हुई। वहीं, सबसे ज्यादा वर्षा सिवान के रघुनाथपुर में 92.6 मिमी दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि बेगूसराय में 36 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया।

    प्रमुख शहरों में बारिश का हाल

    सिवान (मैरवा) – 85.8 मिमी

    समस्तीपुर (रोसड़ा) – 79 मिमी

    दरभंगा (जाले) – 76.4 मिमी

    सिवान (पचरूखी) – 66.6 मिमी

    सिवान (हसनपुरा) – 65.4 मिमी

    गोपालगंज (बरौली) – 62.8 मिमी

    कटिहार (मनीहारी) – 61 मिमी

    भागलपुर (सुल्तानगंज) – 59.2 मिमी

    पूर्वी चंपारण (कल्याणपुर) – 54.6 मिमी

    पूर्वी चंपारण (चकिया) – 53.8 मिमी

    सिवान (बसंतपुर) – 52.4 मिमी

    पूर्वी चंपारण (केसरिया) – 48.2 मिमी

    पटना (फुलवारीशरीफ) – 44.6 मिमी

    शिवहर – 42.4 मिमी

    पूर्वी चंपारण (सुगौली) – 41.4 मिमी

