Bipin Rawat News: नहीं रहे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, पीएम-राष्ट्रपति ने जताया दुख

Bipin Rawat News: देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। बुधवार को तमिलानाडु के कुन्नुर में बुधवार भारतीय वायु सेना का एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में इसमें रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोग की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने इस खबर की पुष्टि की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर तमाम नेताओं और जनता अपना दुख प्रकट कर रहे हैं।

जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट लिखा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य साथियों को खो दिया। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। पीएम ने कहा कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। शांति।

Gen Bipin Rawat was an outstanding soldier. A true patriot, he greatly contributed to modernising our armed forces and security apparatus. His insights and perspectives on strategic matters were exceptional. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti. pic.twitter.com/YOuQvFT7Et — Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2021 देश के बहादुर सपूतों में से एक खो दिया- राष्ट्रपति कोविंद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। मातृभूमि के लिए उनकी चार दशकों की निस्वार्थ सेवा और वीरता से चिह्नित थीं। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।

I am shocked and anguished over the untimely demise of Gen. Bipin Rawat and his wife, Madhulika ji. The nation has lost one of its bravest sons. His four decades of selfless service to the motherland was marked by exceptional gallantry and heroism. My condolences to his family. — President of India (@rashtrapatibhvn) December 8, 2021

देश के लिए एक अपूरणीय क्षति-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राजनाथ ने कहा, 'इस हादसे में अपनों को खोने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है।'

My heart goes out to the families of those who lost their loved ones in this accident. Praying for the speedy recovery of Gp Capt Varun Singh, who is currently under treatment at the Military Hospital, Wellington. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 8, 2021

