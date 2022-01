Punjab : पीएम मोदी के दौरे में सुरक्षा चूक को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस, राज्य सरकार पर उठाये सवाल

Punjab: पंजाब में पीएम मोदी की रैली के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा भी नहीं हुआ कि एक राज्य सरकार ने जानबूझ कर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खतरा पैदा किया। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि कांग्रेस नरेन्द्र मोदी से नफरत करती है, लेकिन आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि आज पंजाब में कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज प्रधानमंत्री को, उनकी सुरक्षा को कैसे भंग किया जाए, इसके लिए प्रयासरत थे।

Never before in the history of our country, a state govt knowingly constructed a scenario where the PM will be brought to harm. We know Congress hates Modi, but today they tried to harm the PM of India: Union Minister & BJP leader Smriti Irani pic.twitter.com/QUEyUOOIX0

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बठिंडा से आते हुए प्रधानमंत्री के काफिले को कोटकपूरा पुल पर रोका गया, जो पंजाब सरकार की नाकामयाबी है। मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री रुके रहे और सड़क के रास्ते फिरोजपुर जाने की स्वीकृति का इंतजार करते रहे। पुलिस की ओर से क्लियरेंस मिलने के बाद ही उनका काफिला रवाना हुआ था। लेकिन बीच रास्ते कोटकपूरा पुल पर उनके काफिले को रोक दिया गया।

केंद्रीय मंत्री लेखी ने कहा प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना सुरक्षा इंतजामों में बड़ी खामी है। जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। पंजाब सरकार के जवाब आने के बाद ही केंद्र सरकार अपने कार्रवाई करेगी।

Posted By: Shailendra Kumar