कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज वायनाड में कहा कि, "भाजपा का लक्ष्य परिवारों को नष्ट करना है। भारत एक परिवार है, वे इसे विभाजित करना चाहते हैं। मणिपुर एक परिवार था, उन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की। वे लोगों के बीच संबंधों को नष्ट कर देते हैं। हम परिवारों को मजबूत करते हैं। भाजपा सोचती है कि उन्होंने मणिपुर को विभाजित और नष्ट कर दिया है। हम मणिपुर को वापस एक साथ लाएंगे। हम मणिपुर में प्यार वापस लाएंगे... आपको मणिपुर को जलाने में दो महीने लग गए। हमें इसे लाने में पांच साल लग सकते हैं मणिपुर को प्यार वापस करो, लेकिन हम यह करेंगे। यह भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है।'

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि "भाजपा और आरएसएस नहीं समझते कि परिवार क्या होता है। वे यह नहीं समझते कि जितना अधिक वे आपको और मुझे अलग करने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही करीब आएंगे। वे सोचते हैं कि अगर हम राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करते हैं, वायनाड के साथ उनका रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करते हैं, तो वायनाड के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा।"

(प्रधानमंत्री) 'भारत माता' की हत्या के बारे में बात करने में दो मिनट बिताते हैं। आपकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? आप भारत के विचार का अनादर कैसे कर सकते हैं? आप वहां क्यों नहीं गए?" आपने हिंसा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। जो कोई भी भारत के विचार की हत्या करता है वह राष्ट्रवादी नहीं हो सकता।

