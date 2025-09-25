Bihar Politics: बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव का प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य को भी मिली अहम जिम्मेदारी

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 03:13:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 03:25:15 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क, नई दिल्लीबिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली हैधर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी नियुक्त किया हैपार्टी के सीआर पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है

    किसे मिली तमिलनाडु चुनाव की कमान?

    इसके अलावा भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि बिप्लब कुमार देब सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं इसके साथ ही पार्टी ने बैजयंत पांडा को तमिलनाडु चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि मुरलीधर मोहोल चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं

    सभी पार्टियों ने शुरू किया प्रचार

    बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही हैइस बार मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) के बीच हैबिहार में बेशक अब तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही सभी प्रमुख पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है

    NDA ने नीतीश के साथ मिलकर बनाई थी सरकार

    बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने हैंपिछले चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुए थे, जिसके बाद एनडीए ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई थीअगस्त 2022 में, जेडीयू एनडीए से नाता तोड़कर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गई, लेकिन जनवरी 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में उसकी वापसी हो गई और एक बार फिर नीतीश कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया

