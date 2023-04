कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने आज केरल में रोड शो किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एमपी सिर्फ एक टैग या पद है और बीजेपी मेरा टैग, पद और घर ले सकती है, या वे मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन वे मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते। बीजेपी के मंत्रियों ने संसद में मेरे बारे में झूठ बोला और मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं स्पीकर के पास भी गया लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया...जितना वो मुझ पर हमला करेंगे, उतना ही मैं एक ही बात पर बोलूंगा...लेकिन मैं रुकूंगा नहीं.' यह अयोग्यता वायनाड के लोगों के साथ मेरे रिश्ते को और गहरा करेगी।

वायनाड में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी को एक ऐसा सवाल पूछने के लिए अयोग्य ठहराया गया था जिसका वे (भाजपा) जवाब नहीं दे सके। पूरी सरकार गौतम अडानी का बचाव करने की कोशिश कर रही है। पीएम अडानी का बचाव कर रहे हैं। भाजपा हमारे लोकतंत्र को सिर पर रख रही है। पीएम हर दिन अपने ड्रेसिंग स्टाइल में बदलाव कर रहे हैं लेकिन आम लोगों की जीवनशैली में कोई बदलाव नहीं आया है. वे नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

#WATCH | Kerala: MP is just a tag or position and BJP can take my tag, position, and house, or they could put me in jail, but they cannot stop me from representing the people of Wayanad: Congress leader and former Wayanad MP, Rahul Gandhi pic.twitter.com/ZsbPLP6pWL

Kerala | BJP ministers lied about me in the Parliament and I was not allowed to speak. I went to Speaker also but still, I was not allowed to speak...The more they will attack me, the more I will speak on the same thing... but I will not stop. This disqualification will only… pic.twitter.com/gLhCE1I0K8

— ANI (@ANI) April 11, 2023