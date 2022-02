बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, मैनपुरी में करहल से उम्‍मीदवार एसपी सिंह बघेल पर हमले में कार्रवाई की मांग

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ में उन्‍होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी और पंजाब के सीएम ने यूपी के लोगों का अपमान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी को जनता के गुंडे कहा और अखिलेश यादव ने बड़े गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। क्या यूपी का अपमान करने की जिम्मेदारी कांग्रेस और सपा ने ली है? इसके बाद सपा के गुंडों ने 15 फरवरी को मैनपुरी में करहल से भाजपा उम्मीदवार और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हमला किया। हर मैनपुरी चुनाव में सपा के गुंडे ऐसा करते हैं। हमने सख्त कार्रवाई की मांग की है।

हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और मतदान से एक दिन पहले फ्लैग मार्च, अर्धसैनिक बल की तैनाती होना चाहिये। आज मुझे चुनाव आयोग में आना पड़ा क्योंकि यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद अखिलेश के पसीने छूटने लगे। उनके कार्यकर्ता और गुंडे हिंसा भड़का रहे हैं। 14 फरवरी को बीजेपी सांसद और यूपी महिला मोर्चा प्रमुख गीता शाक्य पर हमला दिखाता है कि सपा महिलाओं के खिलाफ हिंसा करती है।

UP | Rahul Gandhi & Punjab CM has insulted the people of UP, Priyanka Ji laughed. WB CM Mamata Banerjee calls UP public goons & Akhilesh Yadav welcomes her with big bouquets. Have Congress & SP taken the responsibility to insult UP?: Union Minister Anurag Thakur in Lucknow pic.twitter.com/402aumhBhl — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 16, 2022

I had to come to EC as after the 1st &2nd phases of #UttarPradeshElections, Akhilesh started sweating. His workers & goons are instigating violence. Attack on BJP MP &UP Mahila Morcha chief, Geeta Shakya, on Feb 14 shows SP does violence against women:Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/jRu1jMizN8 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 16, 2022

SP goons then attacked BJP candidate from Karhal &MoS SP Singh Baghel in Mainpuri on Feb 15. SP goons do this in every Mainpuri poll. We've demanded strict action, CCTVs on every polling booth, & flag marches a day before polling, with paramilitary force deployment: Anurag Thakur pic.twitter.com/K5aZ4fTrMm — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 16, 2022

Posted By: Navodit Saktawat