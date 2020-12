भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को कहा कि सत्ता में वापसी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हिंसा का सहारा ले रही है। वर्तमान सियासी हिंसा और आतंक के माहौल पर पूर्ण विराम लगाने के लिए बंगाल में तत्काल केंद्रीय बल तैनात किया जाना चाहए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के बंगाल प्रभारी ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्बाध चुनाव संपन्न कराने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भय और हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रविवार को विजयवर्गीय ने वीरभूम जिले में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी वीरभूम जाने की भी योजना है। विजयवर्गीय के बयान पर तृणमूल नेता व मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने कहा कि भाजपा राज्य में आतंक का माहौल बना चाहती है। इसीलिए उनके नेता अभी से केंद्रीय बलों की तैनाती की बातें कर रहे हैं।

We will request election commission to deploy Central forces from now itself so that political violence and terror come to an end in the state: BJP's West Bengal In-charge Kailash Vijayvargiya pic.twitter.com/ahRvjuzbo1

— ANI (@ANI) December 13, 2020