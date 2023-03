प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्‍ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के विस्‍तार का शिलान्‍यास किया। इस अवसर पर उन्‍होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्‍होंने कहा कि भाजपा युवाओं को मौका देने वाला दल है। इस कार्यालय का विस्तार एक केवल भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। मैं पार्टी के कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों का भी सिर झुकाकर नमन करता हूं। दिल्ली 1984 के उस काले दौर को देश कभी नहीं भूल सकता। उन चुनावों में कांग्रेस को ऐतिहासिक जनादेश मिला था, भावुकता का माहौल था। हम उस लहर में पूरी तरह से तबाह हो गए थे, लेकिन हम निराश नहीं हुए और दूसरों को दोष नहीं दिया। आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी।

भाजपा पहली ऐसी पार्टी है, जिसने पार्टी की व्यवस्था में संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्था की है। भाजपा पहली ऐसी पार्टी है, जो अपने कार्यकर्ताओं को नए अवसर देने के लिए निरंतर तत्पर रहती है।

ये यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है, ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है। ये यात्रा समर्पण और संकल्पों की शिखर की यात्रा है, ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है। भारत की लंबाई और चौड़ाई में, भाजपा एकमात्र अखिल भारतीय राजनीतिक दल है।

BJP केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक ही सीमित नहीं है...BJP एक व्यवस्था है, BJP एक विचार है, BJP एक संगठन है, BJP एक आंदोलन है। पूर्वोत्तर के लोगों ने भाजपा में अभूतपूर्व विश्वास दिखाया है। आज पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के चार मुख्यमंत्री हैं और अन्य दो राज्यों में हमारी गठबंधन सरकार है। इस सफलता का श्रेय निस्संदेह भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाता है। आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा भारत की सबसे futuristic पार्टी है।

इससे पहले पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का पार्टी के प्रति प्यार, लगाव, समर्पण...यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सीखने वाली बात है। ये हम सभी को अपने जीवन-शैली में उतारना और पार्टी के प्रति समर्पित रहना...ये हमें उनसे संस्कार मिला है।

