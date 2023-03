दिल्‍ली में शराब नीति घोटाले में मचे सियासी घमासान और दो मंत्रियों मनीष सिसोदिया, सत्‍येंद्र जैन के इस्‍तीफे के बाद आज मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उन्‍होंने यहां इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए बयान जारी किए। उन्‍होंने कहा कि हमारे मंत्रियों को झूठे केस में गिरफ़्तार करके ये दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मैं दिल्ली वालों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। भारत का नाम रोशन करने वाले दो लोगों को पीएम ने जेल भेजा है।

एक्साइज पॉलिसी तो बहाना है, कोई घोटाला नहीं हुआ। पीएम दिल्ली में अच्छा काम रोकना चाहते थे। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने शिक्षा में अच्छा काम किया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया।

अगर मनीष सिसोदिया आज बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या उन्हें कल रिहा नहीं किया जाएगा? सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। अगर सत्येंद्र जैन आज भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और उन्हें कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं काम बंद करना और विरोध के बाद सीबीआई-ईडी भेजना है।

