नई दिल्ली। Sambit Patra: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। पात्रा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रह हैं। मुकुट मणि (मणिशंकर अय्यर) फिर चमक गए हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने सिर्फ बात की बल्कि एक किताब भी लिखी। उन्होंने विशेष रूप से तीन पी पर बात की। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान। उन्होंने कहा, 'पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे। जिस तरह के शब्द थे, उनके लिए जो इस्तेमाल किया गया है। उससे साफ पता चलता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता को गांधी परिवार के अलावा किसी और का पीएम बनना बर्दाश्त नहीं है।'

#WATCH | BJP leader Sambit Patra says, "...Yesterday was such a big day. India achieved a milestone, Chandrayaan landed in the (lunar) South Pole. At the same time, a press conference by Mani Shankar Aiyar comes wherein he says, "India can never be a 'Vishwaguru' because India is… pic.twitter.com/hmD6SPHipy

— ANI (@ANI) August 24, 2023