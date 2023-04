BJP-NCP Alliance: क्या महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में एक बार फिर बगावत होने जा रही है? क्या अजित पवार एक बार फिर भाजपा से हाथ मिलाने जा रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह के सवालों से पारा चढ़ा हुआ है।

यही सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से किया गया, तो उन्होंने कहा, राजनीति में इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। लोगों को आनंद उठाना चाहिए।

महाराष्ट्र की राजनीति में बीते दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि एनसीपी नेता अजित पवार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं। इस बारे में राकांपा विधायक माणिकराव कोकाटे ने कहा कि अगर अजित पवार भाजपा से हाथ मिलाते हैं, तो राकांपा के ज्यादातर विधायक उनका समर्थन करेंगे और पाला बदल लेंगे।

राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजित पवार के भाजपा में शामिल होने की संभावना को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा सकता है। पाटिल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अजित पवार भाजपा में शामिल होंगे, ऐसी खबरों में बिल्कुल भी दम नहीं है। नागपुर में एमवीए की रैली के दौरान, मैं और अजित पवार एक साथ थे। मेरी राय में अभी शिंदे-फडणवीस सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, उन्हें सरकार की स्थिरता के लिए अधिक विधायकों की आवश्यकता नहीं है।'

ऊपरी तौर पर सब इनकार कर रहे हों, लेकिन चर्चा है कि शरद पवार की 11 अप्रैल को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के दौरान चर्चा अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने के कदम के इर्द-गिर्द घूमती थी। तब यह कहा गया था कि चूंकि एनसीपी नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए वे अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफा दे सकते हैं।

