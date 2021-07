लखनऊ के अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह (Kalyan Singh) की हालत स्थिर बनी हुई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार की देर शाम लखनऊ पहुंचे, तो उनके एजेंडे में सबसे पहले पीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलना भी शामिल था। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री भी अस्पताल गये और कल्याण सिंह का हालचाल जाना। बाद में बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि पीएम मोदी को उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने यहां आकर उनका हालचाल जाना। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे।

Prime Minister Narendra Modi was worried about him (former Uttar Pradesh Chief Minister Kalyan Singh). I came here to see him along with CM Yogi Adityanath and other leaders. We pray for his speedy recovery. He is responding to medicines: BJP president JP Nadda pic.twitter.com/qF7xyXgT1W

