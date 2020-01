नई दिल्ली। पाकिस्तान में ननकाना साहिब (Nankana Sahib) गुरुद्वारे पर हमले का भारत की ओर से कड़ा विरोध किया गया है। इस हमले के बाद तनाव कायम है। इस घटना को लेकर देश में नाराजगी बढ़ने लगी है। इसी बीच भाजपा ने भी इस घटना की निंदा की है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुआ आक्रमण कायरता पूर्ण और निंदनीय है। पाक सरकार से ननकाना साहिब में मौजूद अल्पसंख्यक समुदाोय के लोगों की सुरक्षा के तत्काल उपाय किए जाने की मांग भी की गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध करने वाले लोगों को नसीहत देते हुए कहा है कि अब प्रदर्शनकारियों को समझ आ गया होगा कि CAA आखिर क्यों जरूरी है।

भाजपा की ओर से यह भी कहा गया कि ननकाना साहिब में हुआ हमला यह साबित करता है कि देश को CAA की कितनी जरूरत है। भाजपा नेत्री मीनाक्षी लेखी ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले को लेकर कहा 'यह काबा या येरुशलम पर हमला करने के बराबर है।' लेखी ने यह भी कहा ऐसे हजारों सबूत हैं जब पाकिस्तान में युवा लड़िकयों को उठा लिया गया और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इसमें पुलिस, सरकार और अन्य एजेंसियां भी भागीदार रहीं।

It is equivalent to someone attacking on Kaaba or Jerusalem. The Pak Govt and society must know that Pakistani Sikhs are the off-springs of that soil and continue to have faith and duty towards that soil and thus, did not migrate and chose to remain there: Smt. @M_Lekhi pic.twitter.com/9G3OD0LVm7

— BJP (@BJP4India) January 4, 2020