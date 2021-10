जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा-सुंदरबनी सेक्टर में शनिवार शाम एक विस्फोट में एक अधिकारी सहित भारतीय सेना के दो जवानों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी एएनआई ने भारतीय सेना के अधिकारियों के हवाले से कहा, "शनिवार को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में हुए एक अज्ञात रहस्यमय विस्फोट में भारतीय सेना के एक अधिकारी और एक सैनिक की जान चली गई।" हालांकि विस्फोट की सही प्रकृति का अभी पता नहीं चला है, मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ एक अग्रिम चौकी पर गश्त करते हुए सेना की टीम ने एक बारूदी सुरंग पर कदम रखा।समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से अधिकारियों ने गश्ती दल को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के इस्तेमाल की संभावना से इंकार नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विस्फोट में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

An Indian Army officer and a soldier lost their lives in a mysterious blast that took place in the Naushera sector of Jammu and Kashmir today: Indian Army officials

GOC, White Knight Corps and all ranks salute bravehearts Lt Rishi Kumar and Sep Manjit Singh, who made the supreme sacrifice in line of duty along the Line of Control in Naushera sector today and offer deep condolences to their families: White Knight Corps pic.twitter.com/NaFJRg25Pq

