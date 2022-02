झारखंड के जामताड़ा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। बराकर नदी में नाव पलटने से 16 से ज्यादा लोगों डूब गए हैं। हादसा जामताड़ा के वीरगांव और श्यामपुर घाट के नजदीक हुआ। पुलिस-प्रशासन राहत एवं बचाव अभियान चला रही है। डूबने वालों की संख्या बढ़ सकती है। नाव पर दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। सभी मजदूर बताए जाते हैं।ये हादसा बरबिंदिया-श्यामपुर-वीरगांव नदी के घाट पर हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक शाम के पांच बजे के करीब बरबिंदिया घाट से यात्रियों से भरी एक नाव श्यामपुर-वीरगांव घाट की ओर आ रही थी। इसी दौरान तेज आंधी की वजह से नाव बीच नदी में पलट गई। हादसे में 16 लोग लापता बताये जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरु कर दिया है।

Jharkhand | 16 missing as a boat capsized due to storm near Barbendia bridge today. 18 persons onboard the boat were going to Jamtara from Nirsa, Dhanbad. 4 people rescued and sent to hospital. NDRF rushed to the spot. Rescue operation on: Jamtara District administration

— ANI (@ANI) February 24, 2022