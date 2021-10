Paytm CEO विजय शेखर शर्मा को भेजा गया एक मेल इन दिनों चर्चा में बना हुआ और सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। इस मेल को पढ़ने के बाद ट्विटर पर Ladke main jazba toh hai (लड़के में जज्बा तो है) ट्रेंड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस Mail में आखिर ऐसा क्या तो इसके लिए आपको इस मेल को पूरा पढ़ना होगा, जिसे Paytm CEO विजय शेखर शर्मा ने खुद पढ़ने के बाद सार्वजनिक रूप से सभी के शेयर कर दिया है। पहले तो विजय शेखर शर्मा खुद ही इस ईमेल को पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए असमंजस में आ गए। उन्होने लड़के द्वारा भेजे गए मेल के स्क्रीन शॉट ट्विटर पर शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया है - "मान लें कि आपके पास 1 ट्रिलियन है, क्या आप 0.01 से कर सकते हैं?"

इस कैप्शन को पढ़ने के बाद सभी भ्रमित हो गए कि आखिर विजय शेखर कहना क्या चाहते हैं, लेकिन जब पूरा मेल पढ़ा, तो उसे इस वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ गया। दरअसल जिस लड़के ने यह मेल विजय शेखर शर्मा को किया है, उसने काफी टूटी-फूटी हिंदी और अंग्रेजी में मेल टाइप किया है, जिसके जरिए उन्होंने पेटीएम के CEO के साथ अपनी निवेश योजना शेयर की है और मदद की उम्मीद की है।

लड़के ने विजय शेखर शर्मा को मेल में लिखी ये बात

Paytm CEO विजय शेखर शर्मा को जो ईमेल मिला है, उसमें शख्स ने लिखा है कि बीते 8 महीनों में उसने बहुत कुछ सीखा है, जो उसने 18 साल के स्कूली शिक्षा के दौरान भी नहीं सीखा है। शख्स ने अपने पत्र में सुकरात, अरस्तू, बुद्ध से लेकर न्यूटन, टेस्ला तक के पूरे इतिहास को कवर किया है। फिर उन्होंने उन दो नियमों का वर्णन किया, जिनका उन्हें जीवन में पालन करना चाहिए और वो दो चीजें हैं सादगी और ध्यान शख्स ने एक उदाहरण के जरिए संख्याओं के मूल सिद्धांतों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे एक ग्रह के रूप में पृथ्वी एक परमाणु से बनने लगी। उसने कहा कि"पृथ्वी की शुरुआत एक परमाणु से हुई थी, उदाहरण के लिए संख्याएं 1 से शुरू होती हैं"।

पैसे की मदद चाहिए, ट्रिलियन डॉलर का व्यापार बनाने की है क्षमता

मेल लिखने वाले लड़के ने ट्रिलियन-डॉलर का व्यवसाय बनाने की अपनी क्षमता पर भी विश्वास दिखाया। उसने मेल में कहा कि दुनिया में हवा, पानी, दोस्तों और परिवार के बाद पैसा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उसने लिखा कि ''आज का समय हवा, पानी, दोस्त, परिवार के बाद महत्वपूर्ण है तो पैसा। लड़के ने PayTM CEO विजय शेखर शर्मा को समझाने की भी कोशिश की कि उनकी अलग योजनाएं हैं। शब्दों से लड़खड़ाने के बाद वह आखिरकार बात पर पहुंच गया और अपने लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहा कि वह एक खिलौना फर्म स्थापित करना चाहता है। उनका लक्ष्य दुनिया की नंबर एक खिलौना कंपनी बनना है।

लड़के ने 5 उद्योगपतियों को किया है मेल

साथ ही ईमेल में लड़के ने यह भी बताया है कि अपने लक्ष्य की पूरी के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता है और इसके लिए उसने 5 अन्य उद्योगपतियों को भी मदद के लिए मेल किया है । उस शख्स ने कहा कि अगर वह एक खरबपति होता तो लोगों को खुशी-खुशी आर्थिक मदद देते। उन्होंने यह भी शिकायत की कि भारत में अमीर लोग दूसरों की पर्याप्त मदद नहीं करते हैं।

सोशल मीडिया पर हो रही वाहवाही

