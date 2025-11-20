मैट्रिक पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) द्वारा ऑफिस अटेंडेंट/परिचारी (विशिष्ट) के 3727 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है।
इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है, जबकि फॉर्म को पूरी तरह भरकर सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तय की गई है।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं/मैट्रिक पास होना अनिवार्य है।
कैटेगरी के आधार पर अधिकतम आयु इस प्रकार है-
उम्मीदवार स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए स्टेप्स इस प्रकार हैं-
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com/officeattendantspecial/ पर जाएं।
2. होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर आवश्यक विवरण भरें।
3. अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस जमा करें।
4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन कर बाकी विवरण भरकर फॉर्म पूरा करें।
5. अंत में निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट कर दें।
फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।