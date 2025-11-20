मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 03:35:24 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 03:35:24 PM (IST)
    मैट्रिक पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें अप्लाई

    एजुकेशन डेस्क। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) द्वारा ऑफिस अटेंडेंट/परिचारी (विशिष्ट) के 3727 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है।

    इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है, जबकि फॉर्म को पूरी तरह भरकर सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तय की गई है।

    महत्वपूर्ण तिथियां

    • रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि - 21 नवंबर

    • फॉर्म सबमिशन की अंतिम तिथि - 24 नवंबर

    • पदों की संख्या - 3727

    शैक्षिक योग्यता

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं/मैट्रिक पास होना अनिवार्य है।

    आयु सीमा

    कैटेगरी के आधार पर अधिकतम आयु इस प्रकार है-

    • अनारक्षित पुरुष - 37 वर्ष

    • ओबीसी/ईबीसी (पुरुष व महिला) - 40 वर्ष

    • अनारक्षित महिला - 40 वर्ष

    • SC/ST - 42 वर्ष

    • दिव्यांग उम्मीदवार - अधिकतम आयु में अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट

    कैसे करें आवेदन

    उम्मीदवार स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए स्टेप्स इस प्रकार हैं-

    1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com/officeattendantspecial/ पर जाएं।

    2. होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर आवश्यक विवरण भरें।

    3. अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस जमा करें।

    4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन कर बाकी विवरण भरकर फॉर्म पूरा करें।

    5. अंत में निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट कर दें।

    एप्लीकेशन फीस

    • अनारक्षित, ओबीसी, बिहार राज्य से बाहर के उम्मीदवार - 540 रुपये

    • SC, ST, दिव्यांग और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार - 135 रुपये

    फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।


