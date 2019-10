बंपर बिक्री की पेशकश करने वाली कंपनियों की करेंगे जांच, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई : पीयूष गोयल

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि'दिवाली के दौरान बंपर बिक्री की पेशकश करने वाली कंपनियों की सरकार जांच कर ही रही है। विदेशी निवेश की धारणा का उल्लंघन करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतों पर क्या कदम उठाएंगे, यह अभी इसके आगे उन्‍होंने कहा कि, इन कंपनियों को सस्ती दरों पर उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। इनके चलते ही खुदरा क्षेत्र को कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है।

Union Commerce Minister Piyush Goyal: Today or tomorrow, a supplementary questionnaire will also be sent. We will take strict action against, if there is violation of any law in letter or in spirit. (17.10) https://t.co/JebHQbF1nc — ANI (@ANI) October 17, 2019

मेरे सामने हाल ही में इस संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं। इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय ने विस्तृत जानकारी के लिए सवालों की एक सूची भेजी है। तय किया जाना है।

Piyush Goyal: They have not been given permission of selling products at cheaper rates &resulting in retail sector to incur losses. I have come across some complaints recently and Commerce Ministry has sent questionnaires seeking detailed information. (17.10) https://t.co/iuLmOkDbl3 pic.twitter.com/2BCUhjY2AT — ANI (@ANI) October 17, 2019

ई-कॉमर्स कंपनियों को कम कीमतों पर छूट देते हुए अपने प्रोडक्‍ट बेचने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि आज या कल संबंधित कंपनियों को एक पूरक प्रश्नावली भी भेजी जाएगी। यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे।