Andhra Pradesh : पश्चिम गोदावरी में जंगारेड्डीगुदेम मंडल में बस हादसे में ड्राइवर समेत 47 लोगों की मौत हो गई। जलेरू के पास एक बस का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधी नहर में गिर गई। बस में उस वक्त 47 लोग सवार थे। इस हादसे में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने हादसे की जांच के आदेश देते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विस्वा भूषण हरिचंदन ने भी हादसे पर दुख जताया है। राज्यपाल ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

Andhra Pradesh: Nine people died after their bus fell into a rivulet in Jangareddygudem of West Godavari district.

SP Rahul Dev Sharma says, "9 people died and 22 severely injured, out of the total 47 passengers on the bus”. pic.twitter.com/Dj6hruVXD7

