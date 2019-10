नई दिल्ली। बिजनेस टाइकून आनंद्र महिंद्रा सोशल मीडिया पर सक्रिय होने की वजह से भी पहचाने जाते हैं। उनके द्वारा किए गए Tweets यूजर्स के बीच खासे लोकप्रिय होते हैं। हाल ही में उन्होंने Twitter पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सेना के जवान गरबा खेलते नजर आ रहे हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान आनंद महिंद्रा के द्वारा शेयर किए गए इस स्पेशल वीडियो की यूजर्स जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इसके पूर्व आनंद महिंद्रा ने बेस्ट 'डांडिया डेड' कॉम्पिटिशन का आयोजन किया था। इसके पीछे उनका मकसद खुद की डांडिया स्किल को भी बेहतर करना था। बता दें कि आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया वीडियो उन्हें एक यूजर द्वारा टैग किया गया था।

आनंद महिंद्रा ने Twitter पर अपने फॉलोअर्स से कहा था कि वे उन्हें टैग करें। इस दौरान बेस्ट एंट्री को उनकी तरफ से अवॉर्ड दिया जाएगा। इसके बाद कई लोगों ने महिंद्रा को टैग किया था। इस कॉम्पिटिशन के दौरान ही उन्हें एक वीडियो टैग हुआ था जिसमें कैप्शन लिखा था 'यह हमें पूछने पर मजबूर करता है हाऊ इज दी जोश'।

इस वीडियो को आनंद्र महिंद्रा द्वारा शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया था "अपने डांडिया डैड कॉम्पिटिशन के लिए अब तक कोई आउटस्टैंडिंग एंड्रीज नहीं मिली हैं, लेकिन इस तरह के वीडियोज की सुनामी जरूर आ गई है। इनमें से एक है जिसे मैं सेल्यूट करता हूं...यह कहने की जरुरत नहीं 'हाउ द जोश इज' दिप्ती यह कहां का है?"

Haven’t got any outstanding entries yet to my ‘Dandiya Dad’ competition, but getting a tsunami of related videos. Here’s one that gets my salute...No need to ask how the Josh is! Where is this from, Deepti? https://t.co/qwFu76ZyIX

— anand mahindra (@anandmahindra) October 6, 2019