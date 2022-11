Bypoll Election 2022 Live Updates । छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से जारी है। आपको बता दें कि आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है।

Voting for Assembly by-elections in seven vacant seats across six states begins.

Mokama and Gopalganj seats in Bihar, Andheri (East) in Maharashtra, Adampur in Haryana, Munugode in Telangana, Gola Gokarannath in UP & Dhamnagar in Odisha going to polls today. pic.twitter.com/Z9ZNtS0VDY

— ANI (@ANI) November 3, 2022