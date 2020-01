CAA : अमित शाह बोले, राहुल और प्रियंका गांधी ने जनता को भड़काया, पढ़ें उनके भाषण की खास बातें

नई दिल्ली। CAA : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में रविवार को कई केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग-अलग शहरों में मोर्चा संभाला। इसी क्रम में भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए का विरोध करने के लिए कांग्रेस को एकबार फिर निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर दंगे कर करवाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को भी पुन: आश्वस्त किया कि इस कानून में अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।

दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने पाकिस्तान में शुक्रवार को गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हुए हमले का हवाला देते हुए वहां सिखों को 'आतंकित" करने के लिए पड़ोसी देश की आलोचना भी की। विपक्षी नेताओं को भी नसीहत देते हुए पूछा, 'यह (पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर हमला) सीएए विरोधियों को जवाब है। अब बताएं कि ये सिख यदि भारत नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे।" उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें खोलनी चाहिए।

कानून का सबसे ज्यादा फायदा अजा व गरीबों को

भाजपा कार्यकर्ताओं से सीएए के संबंध में लोगों को सही जानकारी देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता इस कानून के बारे में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति तथा गरीबों को मिलेगा और जो इसका विरोध कर रहे हैं, वे इन लोगों के भी विरोधी हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा राहुल व प्रियंका को भी अनुसूचित जाति विरोधी करार दिया।

शाह ने कहा- 'केजरीवाल ने लोगों को गुमराह किया। कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लोगों को गुमराह कर दंगे भड़काए। क्या आप दिल्ली में ऐसी सरकार चाहेंगे, जो राजनीति के लिए दंगे भड़काए।"

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को यह कह कर भड़का रहा है कि सीएए के कारण उनकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन वह अल्पसंख्यक भाई-बहनों से कहना चाहते हैं कि सीएए के कारण आप में से किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस कानून में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दंगाइयों के घर जाने की बात कह कर उनका समर्थन किया है।

विपक्ष को विरोध करने की आदत

शाह ने तीन तलाक विरोधी कानून तथा अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी दलों को 'विरोध तथा वोट बैंक की राजनीति" करने की आदत पड़ गई है। विपक्ष ने तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भी विरोध किया।

टोल फ्री नंबर को लेकर भी विपक्ष फैला रहा भ्रम

शाह ने सीएए के प्रति समर्थन जताने के लिए भाजपा द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर 8866288662 पर मिस्ड कॉल करने का भी आह्वान करते हुए विपक्ष पर इस नंबर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नंबर भाजपा का है न कि नेटफ्लिक्स का, जैसा कि कुछ पोस्टों में दावा किया जा रहा है।

शाह के इस बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा कि कुछ अभद्र बातें भी कही जा रही हैं कि इस नंबर पर कॉल कर अकेली लड़कियों से बात की जा सकती है। उन्होंने कहा, 'विपक्षी नेता एक सकारात्मक कदम पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसी बातें फैला कर इसका मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए।"

Union Home Minister Amit Shah said Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Vadra instigated riots by supporting the anti-Citizenship Amendment Act drive Read @ANI Story |https://t.co/uIV8GvWD4x pic.twitter.com/4FGG0gDOsh — ANI Digital (@ani_digital) January 5, 2020

---------------

युवाओं का भ्रम दूर करेंगे : प्रसाद

वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि सरकार सीएए को लेकर युवाओं से बात करेगी और उनके किसी भी भ्रम को दूर करेगी। लेकिन आजादी का नारा लगाने वालों तथा टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोगों से बात नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं लेकिन देश को बांटने की बात स्वीकार्य नहीं है।"

BJP President & Home Minister Amit Shah at 'Booth Karyakarta Sammelan' in Delhi: BJP will form its govt in Delhi, under the leadership of Narendra Modi ji. pic.twitter.com/QruDPuXdJW — ANI (@ANI) January 5, 2020

--------------------

कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति : सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सीएए के समर्थन में जयपुर में मोर्चा संभाला। यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, 'विपक्ष सीएए पर लोगों को गुमराह कर भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो के जरिए अपना बयान दिया लेकिन हिंसा की निंदा नहीं की। कांग्रेस हिंसा करने वालों के साथ खड़ी है।"

------------------

सीएए किसी समुदाय के उत्पीड़न के लिए नहीं

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार भी रायपुर में सीएए के समर्थन में उतरे। कहा कि यह कानून किसी समुदाय के उत्पीड़न के लिए नहीं है बल्कि पड़ोसी तीन देशों में सताए गए लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में मदद के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि निहित स्वार्थी तत्व इस कानून पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

BJP President & Home Minister Amit Shah: You are instigating country's minority community that their citizenship will be lost. I want to tell the people from minority community that they will not lose their citizenship as #CAA as no such provision to take anyone's citizenship https://t.co/Uj3kTv7EUq pic.twitter.com/84R0vaKZ5D — ANI (@ANI) January 5, 2020

-----------------

मुझे 'गाली" देने के अलावा शाह ने कुछ नहीं कहा : केजरीवाल

दूसरी ओर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की रैली में विकास और आप सरकार की खामियों को उजागर करने के बजाय उन्हें (केजरीवाल को) 'गाली" देने का काम किया।

शाह ने अपने भाषण में केजरीवाल पर विज्ञापनों पर जनता का पैसा 'बर्बाद" करने तथा लोगों को 'गुमराह" करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या आप सरकार ने पांच साल में कोई काम पूरा किया है।

इसके जवाब में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरा भाषण सुना है। मैं सोचता था कि वह हमारे काम की खामियां बताएंगे और दिल्ली के विकास की बातें करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे गाली देने अलावा कुछ भी नहीं कहा। यदि भाजपा के पास दिल्ली के लिए कोई सुझाव है तो बताए, हम अगले पांच साल में उसे लागू करेंगे।"

BJP President&Home Min Amit Shah: Arey Kejriwal, Sonia ji&Rahul ji open your eyes&see how day before yesterday only, Nankana Sahib Gurdwara was attacked in Pakistan. It is an answer to all those who are protesting against #CAA. Where would those Sikhs affected in the attack go? pic.twitter.com/c60034WjlZ — ANI (@ANI) January 5, 2020

Posted By: Navodit Saktawat