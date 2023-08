Vishwakarma Scheme: पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एक कैबिनेट बैठक में ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए 'पीएम विश्वकर्मा योजना (Vishwakarma Scheme)' को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

VIDEO | "The Vishwakarma Yojana has been approved by PM Modi in the Union Cabinet meeting today. The PM had talked about it in his Independence Day speech," says Union minister @AshwiniVaishnaw at a press conference. pic.twitter.com/tU2wKgkCz2

— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2023