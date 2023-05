Cabinet Decision 17 May 2023: केंद्रीय कैबिनेट ने आज तय किया है कि सरकार खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के लिए 38,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

हमारी सरकार के लिए यह जरूरी है कि देश के किसानों को समय पर खाद मिले और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम घटने पर बोझ न उठाना पड़े। पिछले साल सरकार के बजट में उर्वरक सब्सिडी पर 2.56 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।

कैबिनेट ने केवल ख़रीफ सीजन में यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये और डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी) के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी, जो कि खरीफ सीजन में कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी है।

#WATCH | Cabinet has decided govt will not increase the price of fertiliser. Cabinet has approved Rs 1.08 lakh crore fertiliser subsidy for the Kharif season. The government will spend Rs 70,000 crores for urea, & Rs 38,000 crores for Di-ammonium Phosphate (DAP). It is essential… pic.twitter.com/QMWnqxX9la

— ANI (@ANI) May 17, 2023