सहकारी समितियां भी GeM पोर्टल से जुड़ सकेंगी, छोटे व्यापारियों को होगा फायदा, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (बुधवार) बैठक हुई। जिसकी जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 17 मई 2021 को सरकार ई पोर्टल जेम (GeM) लॉन्च किया गया था। अब सहकारिता समितियों को इससे जोड़ा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए ठाकुर ने कहा, 'सहकारिता समितियां में पारदर्शिता लाने और मजबूत बनाने के लिए उन्हें जेम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सहकारिता समितियां भी अपना माल बेच सकेंगे।'

टेंडर प्रक्रिया का खर्च और समय की बचत

उन्होंने कहा कि सरकारी ई मार्केटप्लेस के खुलने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप, MSMEs, छोटे व्यापारियों को लाभ मिला है। 2017-18 में इस पोर्टल से 6220 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी। वहीं 2021-22 में बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपए हुई। अनुराग ने कहा, 'इससे टेंडर प्रक्रिया का खर्च और समय बच रहा है। छोटे व्यापारी जेम पोर्टल से जुड़ रहे हैं। इसके जरिए बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ' केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि जेम पोर्टल पर फिलहाल 54 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। यह वृद्धि दर्शाती है कि प्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी हो गई है। गरीब, महिलाओं और एसएचजी कल्याण किया गया है। सहकारी समितियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी से संबंधित कदमों से लाभ मिलेगा।

क्या है GeM पोर्टल?

ई-पोर्टल GeM एक ऑनलाइन मार्केट है। जिसमें कोई भी व्यक्ति घर बैठे जुड़ सकता है। सरकार के साथ व्यापार कर सकता है। पंजीकरण के बाद सरकारी विभागों की डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर सकते है। ऐसे करने के लिए पहले मैन्युफैक्चर्स से संपर्क करना होगा। फिर डिमांड आने पर सामान सप्लाई की जाती है। जो भी सही उत्पादन और सरकार द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड का सामान बना रहा है। वह जेम पोर्टल पर अपना सामान बेच सकता है।

Posted By: Navodit Saktawat