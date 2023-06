West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान भारी हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में केंद्रीय बल तैनात कर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले सिर्फ संवेदनशील सात जिलों में केंद्रीय बल तैनात करने का आदेश दिया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में 48 घंटों के भीतर केंद्रीय बल तैनात किया जाए। कोर्ट ने नामांकन के अंतिम दिन हुई तीन हत्याएं और हिंसा की कई खबरों को देखते हुए नाराजगी जताई और राज्य चुनाव आयोग से इस आदेश का पालन करने को कहा। बीजेपी काफी समय से इसकी मांग कर रही थी।

#WATCH | West Bengal panchayat election nomination violence | "This is a horrible situation. It is impossible for elections to be conducted in such a situation. Central forces are needed, even Court believes that. It said that the State Election Commission is bypassing the… pic.twitter.com/qPIqmiAx36

पश्चिम बंगाल में पंचायत राज प्रणाली में करीब 75,000 सीटों पर आठ जुलाई को चुनाव होगा। गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन कई जगह हिंसा हुई। उत्तर दिनाजपुर जिले में तीन व्यक्तियों को कथित तौर पर गोली मार दी गई, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें अपनी पार्टी के लोगों के शामिल होने से इनकार किया है और दूसरे दलों पर पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा करने का आरोप लगाया है।

#WATCH | South 24 Parganas, West Bengal | "Our party had no hand in the issues that occurred in Islampur and other places. We didn't give tickets to the people who did this. They had demanded tickets but going by their track record, we didn't give them one. I have told Police to… pic.twitter.com/0K97xwaqau

