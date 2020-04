कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया की रफ्तार को धीमी कर दिया है। इस बीमारी के फैलने के अलग-अलग तरीकों की जानकारी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें से कई जानकारियां ऐसी भी हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से जारी नहीं किया गया है। हाल ही में लोगों के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या आइसक्रीम (Ice Cream) या अन्य ठंडे पदार्थों के खाने से कोरोना फैल सकता है। इसे लेकर सरकार की ओर से बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि यह पूरी तरह से अफवाह है कि आइसक्रीम और ठंडे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का कोरोना संक्रमण के फैलने से संबंध है।

PIB ने ट्वीट में कही ये बात

कोरोना संक्रमण को ठंडे पदार्थों से लिंक करने को लेकर पीआईबी महाराष्ट्र ने ट्वीट करते हुए साफ किया कि 'विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह साफ कर दिया है कि इस दावे का कोई Specific Evidence नहीं मिला है। ऐसे में यह दावा सच नहीं है।'

Claim: There is some information going rounds that eating ice creams and other chilled products can lead to spreading of #COVID19 infection.

Reality: No. @WHO has already clarified that there is no scientific evidence to support this claim.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/m3n9G9Pb97

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 #MaskYourself 😷 (@PIBMumbai) April 30, 2020