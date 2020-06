सिंगापुर। Cancer patient: कहते हैं मरने वाली की अंंतिम इच्छा पूरी करने से पुण्य का दूसरा कोई काम नहीं होता। कुछ ऐसा ही पुण्य सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग को मिला। सिंगापुर में भारतीय मिशन ने मानवीय कदम उठाते हुए एक कैंसर रोगी को वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के बावजूद हवाई यात्रा की अनुमति दी। ये रोगी तमिलनाडु में अपनी मां से मिलने की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए भारत यात्रा की सुविधा चाहता था। मिशन ने उसकी ये इच्छा पूरी भी की। भारतीय मिशन ने इसके लिए सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, एयर इंडिया एक्सप्रेस और उन्हें और उनके परिवार को सीट देने वाले यात्रियों को धन्यवाद दिया।

भारतीय मिशन ने बीमार महिला और उनके परिवार की तस्वीर के साथ ट्वीट किया। इसके साथ मिशन ने कैप्शन में स्पष्ट किया है कि आखिरकार क्यों इस यात्री को हवाई यात्रा की अनुमति दी गई। मिशन ने लिखा - जब एक व्यक्ति के पास जिंदगी के कुछ ही शेष हों तो ऐसे में उसकी अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। हमें खुशी है कि हमने एक कैंसर रोगी को त्रिचि में अपनी मां से मिलाया। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, एयर इंडिया एक्सप्रेस और उन्हें और उनके परिवार को सीट देने वाले यात्रियों, हॉस्पिटल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।

Fulfilling the last wish of a person with few days left. Happy to unite a cancer patient with her mother in Trichy. Thanks to Singapore Foreign Minister HE @VivianBala , @MFAsg ,the Hospital, Air India Express & passengers who gave up seats to her & family. 🙏#VandeBharatMission pic.twitter.com/Na1Yta3zV4

— India in Singapore (@IndiainSingapor) June 11, 2020