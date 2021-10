Captain Amarinder Singh new party । पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के खफा होने के बाद आखिरकार आज नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि मैं एक पार्टी बना रहा हूं। अब सवाल ये है कि पार्टी का नाम क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मैं खुद नहीं जानता। जब चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चिन्ह को मंजूर करता है, मैं आपको बता दूंगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सुरक्षा उपायों को लेकर जो मेरा मखौल उड़ाते हैं, मैं 10 साल सेना में रहा हूं। दूसरी तरफ मैं 9.5 साल पंजाब का गृह मंत्री रहा और संवेदनशील मुद्दे मेरे अधीन थे। जो एक महीने गृह मंत्री रहा वो कहता है कि वो मुझसे ज़्यादा जानता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नई पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद से ही पंजाब में विशेषकर चंडीगढ़ में सुबह से ही राजनीतिक हड़कंप मच गया है।

On the other hand, I was Punjab Home Minister for 9.5 years. Somebody who has been the Home Minister for 1 month seems to say that he knows more than me...Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab: Capt Amarinder Singh pic.twitter.com/EjSExBbsgJ

— ANI (@ANI) October 27, 2021