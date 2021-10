कुंडली सीमा पर हत्‍या के मामले में दो और निहंगों ने किया थाने में सरेंडर, रविवार को किया जाएगा कोर्ट में पेश

कुंडली बार्डर पर प्रदर्शन स्थल पर पंजाब के युवक की हत्या के आरोपित दो और निहंगों भगवंत और गोविंद प्रीत ने शनिवार देर रात को कुंडली थाने में सरेंडर कर दिया। शनिवार देर रात हत्या के दो और निहंगों पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत ने कुंडली थाने में सरेंडर कर दिया। निहंगों ने दोनों को सिरोपा पहनाया और उन्हें कुंडली थाने में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों को सुरक्षा दृष्टि से सोनीपत ले आई है। रविवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।शुक्रवार को गिरफ्तार निहंग को पुलिस ने शनिवार दोपहर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे सात दिन के रिमांड पर लिया गया है। निहंगों ने वीडियो वायरल कर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगाकर युवक की हत्या करना स्वीकार किया है। कुंडली बार्डर पर जारी किसान आंदोलन स्थल के पास पंजाब के तरनतारन के गांव चीमा खुर्द के लखबीर सिंह (35) की शुक्रवार तड़के हत्या कर दी गई थी।

हत्या का आरोप निहंगों पर लगा था। लखबीर पर धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी करने का आरोप लगाकर हत्या की गई थी। आरोपितों ने इसके वीडियो भी बनाकर वायरल किए थे। आरोपित निहंग सरबजीत सिंह ने शुक्रवार देर शाम आत्मसमर्पण कर दिया था। वह पंजाब के गुरदासपुर की तहसील बटाला के गांव विठवा का रहने वाला है।शनिवार को सीआइए खरखौदा के प्रभारी योगेंद्र सिंह की टीम ने डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसे सिविल जज (जूनियर डिवीजन) किम्मी सिंगला की कोर्ट में पेश किया गया।

#WATCH | Singhu border: Two more Nihangs detained by Police in connection with Singhu border incident where the body of a man, Lakhbir Singh was found hanging with hands, legs chopped yesterday. Visuals show detainees as garlanded, with one of the Nihangs touching their feet. pic.twitter.com/jinjrlWjDr — ANI (@ANI) October 16, 2021

Punjab: 2nd accused in Singhu border incident, Narayan Singh was arrested by Amritsar Rural Police, from Rakh Devidass Pura, Amarkot village earlier today Y'day body of a man, Lakhbir Singh was found hanging with hands, legs chopped at the spot where farmers' protest is underway pic.twitter.com/WYqXt5Jadz — ANI (@ANI) October 16, 2021

He has confessed that they killed Lakhbir. He says that when he was told the Lakhbir insulted Guru Granth Sahib, he got angry & cut off his leg. Lakhbir bled to death: Rakesh Kaushal, Amritsar Rural SSP pic.twitter.com/GG2IQxEsHt — ANI (@ANI) October 16, 2021

Posted By: Navodit Saktawat