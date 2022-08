CBI-ED Raids: भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सख्ती जारी है। बुधवार को बिहार और झारखंड समेत देश के विभिन्न शहरों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बिहार में जहां नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने आरजेडी नेताओं पर छापा मारा, वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने के करीबी प्रेम प्रकाश के यहां छापा मारा। सबसे बड़ी बात है कि प्रेम प्रकाश के यहां से ईडी को 2 एके-47 मिली हैं। अब जांच की जा रही है कि यह खतरनाक हथियार प्रेम प्रकाश तक कैसे पहुंचा है। भाजपा का आरोप है कि इसकी आतंकवाद और उग्रवाद के एंगल से जांच की जाना चाहिए।

बिहार में 24 स्थानों पर सीबीआई छापे, गुरुग्राम के मॉल में तेजस्वी की हिस्सेदारी का आरोप

पूरे बिहार में कुल मिलाकर 24 स्थानों पर कार्रवाई हो रही है। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। राजद नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की सूची लंबी होती जा रही है। अभी दो नाम और जुड़ गए हैं। अभी तक राजद के छह नेताओं के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। अबू दोजाना और सुभाष यादव के ठिकानों पर भी छापे पड़ रहे हैं। सुबह से राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम और फैयाज आलम, एमएलसी सुनील कुमार सिंह एवं पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास में कार्यालयों पर छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी कुछ और नाम जुड़ सकते हैं।

गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अरबाना माल में भी सीबीआइ की रेड हुआ है। वाइट लैंड कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई पूरे देश में चल रही है। कंपनी में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों की हिस्सेदारी का आरोप लगाया जा रहा है।

बिहार में विभिन्न स्थानों पर नौकरी के बदले जमीन मामले में यह कार्रवाई की गई है। इसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत कई बड़े नेता आरोपी हैं। आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। छापेमारी के दौरान सुनील सिंह अपने निवास पर ही थे। उन्होंने मीडिया से कहा, 'यह जानबूझकर किया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। वे यह सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि डर से विधायक उनके पक्ष में आएंगे।' राबड़ी देवी ने इस घटनाक्रम पर कहा कि हमें डराने के लिए सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। जनता सब देख रही है। सदन में हमारे पास बहुमत है।

#WATCH | Patna: Ex-Bihar CM & RJD leader Rabri Devi says, "They're scared. A new Govt has been formed under leadership of Nitish Kumar. All parties, except BJP, with us. We've the majority. CBI (raid) just to scare us. We won't be scared. This isn't happening for the first time." pic.twitter.com/82oVbOGu1e

— ANI (@ANI) August 24, 2022