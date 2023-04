शराब नीति मामले में CBI ने दिल्‍ली सीएम अरविंद केजरीवाल से की 9 घंटे की पूछताछ

शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने नौ घंटे की पूछताछ की। इसके बाद वे रात 9 बजे सीबीआई के दफ्तर से निकल गए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्‍होंने कहा कि मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। पूरा कथित शराब घोटाला झूठी और घटिया राजनीति है। आम आदमी पार्टी है 'कटार सम्मान पार्टी'। वे आप को खत्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। दूसरी तरफ, सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के खिलाफ आज सीबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उन्‍हें नजफगढ़ थाने से रिहा कर दिया गया।

#UPDATE | Delhi CM Arvind Kejriwal leaves the CBI office after nine hours of questioning in the liquor policy case. https://t.co/6KTfu5RB8H pic.twitter.com/yHVay3w7uM — ANI (@ANI) April 16, 2023

#WATCH | AAP leaders who were detained by police for protesting outside the CBI office earlier today against CM Arvind Kejriwal's questioning by CBI released from Najafgarh police station. pic.twitter.com/7ed9XA6Teq — ANI (@ANI) April 16, 2023

#UPDATE | Delhi CM Arvind Kejriwal leaves the CBI office after nine hours of questioning in the liquor policy case. https://t.co/6KTfu5RB8H pic.twitter.com/yHVay3w7uM — ANI (@ANI) April 16, 2023

लोकतंत्र में Modi-शाही नहीं चलेगी! Delhi Police ने Nazafgarh थाने में Detain किये दिल्ली और पंजाब सरकार के मंत्रियों, AAP MPs समेत सभी वरिष्ठ नेताओं को रिहा किया। कितनी देर तक रोक पाओगे, देश के लिए मर मिटने वाले ज़िद्दी हैं हम 🔥pic.twitter.com/PH7lpm4KAP — Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) April 16, 2023

#WATCH | CBI questioning conducted for 9.5 hours. Entire alleged liquor scam is fake, AAP is 'kattar imaandaar party'. They want to finish AAP but the country's people are with us...: Delhi CM Arvind Kejriwal speaks after nine hours of CBI questioning in excise policy case pic.twitter.com/ODnCGKv7R3 — ANI (@ANI) April 16, 2023

Posted By: Navodit Saktawat