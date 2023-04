CBI Summon Arvind Kejriwal: आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है। इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) पार्टी आज शाम 6:00 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्विटर पर कहा, "निश्चित रूप से अत्याचार का अंत होगा। अरविंद केजरीवाल, मैं शाम 6 बजे सीबीआई द्वारा सम्मन के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा।"इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "हमारे देश में कई राष्ट्र-विरोधी ताकतें हैं जो देश की प्रगति नहीं चाहती हैं। देश के गरीबों और दलितों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौन नहीं चाहता है? ... सभी जो नहीं चाहते थे, उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। जिन्होंने जेल भेजा, वे देश के दुश्मन हैं।"

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, "We have several anti-national forces in the country that don't want the country to progress. Who doesn't want quality education for the children of the poor & Dalits of the country?... All those who didn't want it sent Manish Sisodia to… pic.twitter.com/QjuW37lfd8

