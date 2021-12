UP IT Raid : उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़े कारोबारी के सप्लायरों के ठिकानों पर टैक्स चोरी के मामले में जब छापेमारी (Raid) की गई, तो उसके ठिकानों से 150 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद हुई है। कैश इतना ज्यादा था कि गिनती के लिए तीन नोट गिननेवाली मशीनें मंगवानी पड़ी। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (Central Board of Indirect Taxes and Customs) के चेयरमैन ने बताया कि उनके विभाग के इतिहास की ये सबसे बड़ी बरामदगी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने इत्र कारोबार से जुड़े कानुपर के एक बिजनेसमैन पीयूष जैन (Piyush Jain) के तीन ठिकानों पर छापेमारी की।

We got the information that Trimurti Fragrances was working without an invoice or tax payment. We searched their 3 entities and recovered approx Rs 150cr cash. This is the biggest recovery ever in the history of CBIC. No arrest has taken place so far: Vivek Johri, Chairman CBIC pic.twitter.com/u4KVtMeEi7

— ANI (@ANI) December 24, 2021