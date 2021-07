CBSE साल में दो बार लेगा बोर्ड परीक्षा, सोशल मीडिया पर छा गए Funny Memes

नई दिल्‍ली CBSE board exam। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर नया प्लान तैयार करने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक यह बात सामने आई है कि अगले साल की बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की जाएगी। साथ ही सीबीएसई शैक्षण‍िक सत्र को भी दो हिस्सों में बांट सकता है, जिसके आधार पर बोर्ड परीक्षाएं अब साल में दो बार होंगी। सीबीएसई के मुताबिक पहले टर्म की परीक्षा जहां नवंबर-दिसंबर, 2021 में होगी, साथ ही दूसरे सत्र की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल, 2022 में संपन्न की जाएगी।

#CBSE Cancels boards for 2 grades Conducts 2 boards for one grade. pic.twitter.com/HKikuE8xZF — Harsh Phoujadar (@HPhoujadar) July 5, 2021

सीबीएसई के नए प्लान से छात्रों में चिंता

CBSE board exam को लेकर इस प्लान पर जहां शिक्षक, छात्र, अभिभावक में मंथन चल रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जमकर मीम्स बन रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। कुछ छात्रों ने CBSE board exam के नए प्लान को बेहद 'हास्‍यास्‍पद' बताया है, वहीं कुछ लोगों ने इसे बेहद 'चालाक' कदम बताया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे Memes

इस बारे में अब सोशल मीडिया पर काफी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड इस साल कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं नहीं करा पाया था इसलिए अगले साल दो परीक्षाओं से इसकी भरपाई करना चाह रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण बीते साल 2020 में कुछ विषयों की और इस साल 2021 में सभी विषयों की परीक्षा CBSE को रद्द करनी पड़ी। अब दो परीक्षाएं आयोजित कराने के बोर्ड के प्लान पर सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स बन रहे हैं, जिन्हें आप भी देख सकते हैं -

Me thinking of Cancellation of Exam And #CBSE announced 2 terms exam Me rn : pic.twitter.com/s70nPDnHPp— Vipin🐼 (@cuppy_vanilla_) July 6, 2021

Students after knowing about MCQs type questions in Term-1#CBSE pic.twitter.com/rM1WDZjNWe— Pranav Raj (@pranav_raj07) July 5, 2021

New scheme declare by CBSE FOR 2021-2022 session #CBSEMe to prabhu rn : pic.twitter.com/hdf6bMCQz0— Vipin🐼 (@cuppy_vanilla_) July 6, 2021

#CBSE announces new examination strategyme who is already passed out: pic.twitter.com/Q0yGoqsbHV— वरुण | ਵਰੁਣ | ورون | varun (@Varun_2307) July 5, 2021

Me (like any other student) planning to study from December for boards..Le CBSE : Announced one of the 2 board exams In November- December. 🌚🙂#CBSE #CBSENews pic.twitter.com/jDGNX6E5i5— Aastha Priya🇮🇳 (@AasthaPriya5) July 5, 2021

#CBSE *CBSE Board Exam 2022 Will Be Held In 2 Parts, On Reduced SyllabusCBSE students rn : pic.twitter.com/OuR4YhplIi— Shivangi Tomar (@Shivangitomar22) July 5, 2021

#CBSE announced double examination for 10th & 12th 2021-2022 batch .le 2020-2021 students : pic.twitter.com/pXMtXMpuW8— Akriti 🇮🇳 (@clingysoul__) July 6, 2021

#CBSE CLASS 10TH AND 12TH STUDENTS RIGHT NOW -(i am 10th class student) pic.twitter.com/hmAgFa6ikl— Aviroop Ghosh (@Metricool_20) July 6, 2021

Posted By: Sandeep Chourey

