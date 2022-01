CDS Rawat Helicopter crash: सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश (Mi-17 V5) में ‘ट्राई-सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी’ ने अपने प्रारंभिक निष्कर्ष सौंप दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने बताया कि आठ दिसंबर 2021 को Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर दुर्घटना की ट्राई-सर्विस जांच टीम ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर का एनालिसिस किया। इनके शुरुआती नतीजों से साफ है कि इस हेलिकॉप्टर दुर्घटना के पीछे किसी मैकेनिकल फेलियर, साजिश, तोड़फोड़ या मानवीय लापरवाही का हाथ नहीं है। प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक, घाटी में मौसम की स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला, जिसकी वजह से हेलिकॉप्टर बादलों में फंस गया। बादलों की वजह से पायलट को दिशाभ्रम हो गया और हेलिकॉप्टर अनियंत्रित होकर जमीन से जा टकराया।

Accident was a result of entry into clouds due to unexpected change in weather... This led to spatial disorientation of the pilot resulting in Controlled Flight into Terrain.Based on its findings, Court of Inquiry has made certain recommendations which are being reviewed: IAF

