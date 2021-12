Punjab Assembly elections 2022 : पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक उच्चस्तरीय टीम चंडीगढ़ में है। ये टीम राज्य के विभिन्न अधिकारियों से बातचीत कर रही है और चुनाव कराने लायक स्थितियों की समीक्षा कर रही है। चुनाव आयोग की इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे शामिल हैं। इस दौरे के बाद आयोग की ओर से गठित यह टीम राज्यों में प्रस्तावित चुनाव को लेकर तारीख और चरण को लेकर सुझाव देगी। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वासन दिया है कि सीमावर्ती जिलों के मतदान केंद्रों को छोड़कर सभी जगह वेबकास्टिंग का इंतजाम किया जाएगा।

ECI has assured all political parties that webcasting will be arranged in all polling stations except those in border districts which come under shadow areas: CEC Sushil Chandra after reviewing poll preparedness for Punjab Assembly elections 2022 pic.twitter.com/ZBOMWyV4g3

