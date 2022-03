उत्‍तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को मिले बहुमत एवं स्‍पष्‍ट जीत के बाद सोशल मीडिया पर जबर्दस्‍त माहौल है। बीजेपी व योगी समर्थक रोचक मीम्‍स शेयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्‍लोगन की बौछार सी हो गई है। यहां देखें कुछ चुनिंदा कमेंट्स।

डॉ. अतुल मोहन सिंह

किसी को काशी मिला तो किसी को मिला काबा,

हम सबसे बड़े थे हमको फिर से मिले बाबा॥

#WATCH | Celebrations at BJP office in Bengaluru, Karnataka as official trends show the party sweeping elections in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa and leading in Manipur. #AssemblyPolls2022 pic.twitter.com/mwjZqO1Gro

#योगीजी_प्रचंड_बहुमत_से_आ_रहें

Munnavar Rana had said that if BJP wins in UP, I will leave UP.

So when is Munnavar Rana leaving UP? pic.twitter.com/MBQJDExxAP#योगीजी_प्रचंड_बहुमत_से_आ_रहें

— Bhairav Kumar jha (@BhairavJHA_IND) March 10, 2022