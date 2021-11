Permanent Commission to Women : भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की बराबरी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साथ दिया है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद केंद्र सरकार 11 महिला अफसरों को भी परमानेंट कमीशन ( PC)देने को तैयार हो गया है। केन्द्र ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 10 दिनों के भीतर इन महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिलेगा। साथ ही जो भी योग्य अफसर हैं और कोर्ट में अपील नहीं की, उन्हें भी तीन हफ्ते में PC मिलेगा। केन्द्र ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो सभी PC के लिए हकदार होंगी। ऐसी महिलाओं पर विचार करने के लिए कोर्ट ने एक महीने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन्हें PC देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए।

After SC cautioned Army of contempt, Centre assures it'll roll out Permanent Commission option to all eligible women Army officers.

Centre tell SC that swift decision will be made within 10 days with regard to 11 women Army officers who approached SC for Permanent Commission. pic.twitter.com/HhikP1lBeW

