PAN-Aadhaar linking: वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। फिलहाल इसकी डेडलाइन 30 जून तक ही थी। आपको बता दें जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनकी मुश्किलें 30 जून के बाद काफी बढ़नेवाली थीं। क्योंकि लिंग नहीं होने पर पैन कार्ड ही निष्क्रिय हो जाता। ऐसे में लोगों की फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ने के साथ जुर्माना का भी खतरा था।

Extension of 3 months granted for PAN-Aadhaar linking - from 30th June-30th Sept. For payment without, interest extension is granted by 2 months from 30th June to 31st Aug. Closing the scheme with interest in the next 2 months by 31st of Oct: MoS Finance Anurag Thakur

