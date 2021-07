Corona Update: कई राज्यों में अनलॉक के बाद भीड़-भाड़ और कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामलोंं ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि सरकार ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने और भीड़भाड़ वाली जगहों को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्‍य के मुख्‍य सचिवों को पत्र लिखकर 5 स्‍तरीय कार्यक्रम बनाने की बात कही गई है। साथ ही महामारी को लेकर टेस्‍ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्‍सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एडवाइजरी में राज्‍यों को कोरोना का प्रबंधन सही तरीके से सुनिश्चित करने की भी बात की गई है।

Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to Chief Secretaries and Administrators of State/UTs, urging them to issue strict directions to the district and other local authorities to regulate the crowded places and take necessary measures for the management of #COVID19. pic.twitter.com/3bNBTRtgO1

— ANI (@ANI) July 14, 2021