Farmer Protest: केन्द्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। सरकार ने किसान संगठनों को पांच अहम प्रस्ताव भेजे हैं, और किसानों की मांगों पर अपनी रुख स्पष्ट किया। प्रस्ताव मिलने के बाद मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की बैठक हुई, जिसमें इन पर चर्चा हुई। बातचीत में कुछ ठोस फैसला नहीं हो पाया, इसलिए बुधवार को भी 2 बजे फिर से SKM की बैठक बुलाई गई है। आज की बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि सरकार के प्रस्तावों पर मोटे तौर पर सहमति है, लेकिन कुछ बिन्दुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सरकार का जवाब आने के बाद ही किसान मोर्चा इस मुद्दे पर कोई फैसला लेगी। वैसे किसानों को मुआवजे और नौकरी का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। वहीं किसान चाहते हैं कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों के खिलाफ केस किये गये ते, उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया फौरन शुरु की जाए।

For compensation to over 700 deceased farmers' kin, we want the Centre to follow Punjab model; Rs 5 lakh compensation and a job as announced by Punjab govt should be implemented by Govt of India as well: Gurnam Singh Charuni, BKU pic.twitter.com/2lIuQVWMl1

