Parliament Session : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में कोविड-19 महामारी से जुड़े सदन के सवालों का जवाब दिया। प्रश्नकाल के दौरान मांडविया ने बताया कि भारत में अब तक कोरोना वायरस (Coronavirus) के 3.46 करोड़ मामले सामने आए हैं, और इस महामारी की वजह से 4.6 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि कुल मामलों का 1.36% है। उन्होंने सदन को बताया कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 25,000 कोविड मामले और 340 मौतें दर्ज़ की गईं हैं। ये दुनिया की तुलना में सबसे कम मौतों का आंकड़ों में एक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संक्रमण को लेकर पहले से सतर्क थी, और हमने इसका प्रसार रोकने के सभी संभव प्रयास किये।

3.46 cr Corona cases have been reported in India and 4.6 Lakh people died - this is 1.36% of total cases. 25,000 cases and 340 deaths per million population reported in India - this is one of the lowest in the world: Union Health Minister Mansukh Mandaviya in Lok Sabha #COVID19 pic.twitter.com/q7hWapZXla

