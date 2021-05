केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए प्राइवेट टीवी चैनलों की मदद लेने का फैसला किया है। मंत्रालय ने रविवार को चार हेल्पलाइन नंबर्स (National Level Helpline Numbers) जारी किए, और प्राइवेट टीवी चैनलों सुझाव दिया कि इन सभी हेल्पलाइन नंबर्स को जनता तक पहुंचाएं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों से अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के इन सभी हेल्पलाइन नंबर्स को प्रसारित करें और इनके बारे में जागरूकता को बढ़ावा दें। उनसे कहा गया है कि विशेष रूप से प्राइम टाइम के दौरान इसे प्रसारित करें।

The private TV channels are advised to promote awareness of the following four national level helpline numbers. by way of a ticker or such appropriate ways as they may consider at periodical intervals, especially during prime time: Union Ministry of Information and Broadcasting

