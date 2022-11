Central Railway: रेलयात्रियों के लिए यह एक काम की सूचना है। यदि आप अगले सप्‍ताह या अगले दस दिनों में कहीं रेल यात्रा करने जा रहे हैं तो जरा चेक कर लीजिये, क्‍योंकि मेगा ब्‍लॉक लगने जा रहा है। इसके चलते हो सकता है कि आपकी यात्रा प्रभावित हो जाए। मध्‍य रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने बताया कि मुंबई जोन के तहत सेंट्रल रेलवे लाइन पर 19 से 20 नवंबर तक 27 घंटे का मेगाब्लॉक, रात 11 बजे से मेगाब्लॉक शुरू होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए भायखला से ठाणे के बीच कुछ उपनगरीय ट्रेनें चलेंगी।

Mumbai| Central Railway lines under Mumbai zone will hold megablock of 27 hours from 19th to 20 November, megablock will start from 11 PM onwards. For the ease of passengers, few suburban trains will run between Byculla to Thane: Shivaji Sutar, CPRO CR pic.twitter.com/TzW0HkyTNs

— ANI (@ANI) November 11, 2022