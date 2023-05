संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं कराए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी तकरार में तब्दील हो गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए जाने से असहमत विपक्ष ने इस समारोह का बहिष्कार करने के मंगलवार को पुख्ता संकेत दे दिए। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इस क्रम में सबसे पहले समारोह में शामिल नहीं होने का एलान कर विपक्षी दलों के इस मुद्दे पर आक्रामक रूख को साफ कर दिया। वैसे तृणमूल का यह रुख इसलिए रोचक है कि विपक्ष की ओर से संयुक्त घोषणा की बजाय पार्टी ने अपनी तरफ से ही घोषणा कर दी। बहुत जल्द विपक्षी दलों की एक बैठक भी प्रस्तावित है और उसमें ममता खुद आने की बजाय अपने किसी मंत्री को भेजने वाली हैं।विपक्षी दलों का कहना है कि राज्यसभा व लोकसभा के साथ राष्ट्रपति संसद का अविभाज्य हिस्सा हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का नए संसद भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक नियमों और गरिमा दोनों के खिलाफ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहले संसद की नई इमारत के शिलान्यास और अब उद्घाटन दोनों ही मौकों पर राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने को लेकर सोमवार को सरकार पर सवाल दागे थे। साथ ही कांग्रेस की ओर से विपक्षी खेमे के दलों से बहिष्कार की साझी रणनीति के लिए अनौपचारिक चर्चा शुरू कर दी गई। इसकी आहट भांपते ही तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को सबसे पहले अपनी तरफ से समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस विपक्षी सियासत का हिस्सा तो बने रहना चाहती है मगर कांग्रेस का नेतृत्व अभी उसे सहज रूप से स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार को ट््‌वीट में कहा "संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है। यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। यह भारतीय लोकतंत्र की नींव है। पीएम मोदी को यह समझ नहीं आ रहा है। उनके लिए रविवार को नए भवन का उद्घाटन मैं और मेरे बारे में है तो हमें इससे बाहर गिना जाए।" डेरेक के बयान से साफ है कि तृणमूल समारोह का बहिष्कार करेगी। बता दें कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। ------------

Aam Aadmi Party will boycott the inauguration ceremony of the new Parliament building on 28th May. AAP has taken this decision in view of the questions being raised regarding the matter of not inviting the President to the inauguration ceremony: Aam Aadmi Party pic.twitter.com/s8JlCBkTyU

