केंद्र सरकार ने Twitter पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने Delhi High Court में हलफनामा देकर बताया कि ट्विटर 1 जुलाई तक भी नये आईटी नियम 2021 का पालन करने में विफल रहा है, जबकि इसका पालन करना अनिवार्य है। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति (यहां तक ​​​​कि अंतरिम आधार पर) की नियुक्ति नहीं करना और ट्विटर की वेबसाइट पर फिजिकल कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं दिखाना शामिल है। अपने हलफनामे में, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, “सभी SSMI (महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों) को आईटी नियम 2021 का पालन करने के लिए 3 महीने का समय देने और 26 मई को इसकी डेडलाइन समाप्त होने के बावजूद, ट्विटर इंक इन नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करने में विफल रहा है।”

In its affidavit, Centre tells Delhi High Court, "In spite of 3 months time granted to all SSMIs (significant social media intermediaries) to comply with the IT Rules 2021, having expired on May 26, Twitter Inc has failed to fully comply with the same." pic.twitter.com/nTrGgPkIeH

